Il lieto fine di Netty | cane anziano e depresso | dopo 12 anni in un rifugio | una famiglia lo ha adottato

Amarenapx : @KasperReloaded È esattamente quel che ho pensato leggendo queste frasi e l'ordine in cui sono state ordinate. Un c… - GregPignataro : RT @DeerEwan: @Edoenonsolo Ogni tanto un lieto fine. - RobertoDG10 : @_melaniabolo_ almeno c'è stato il lieto fine che meritava.... - Gemma04510476 : RT @Giandorico: @borghi_claudio Finalmente: lieto fine al 'giallo' delle ultime 48 ore del 'Borghi epuratohh perché hanno prevalso i giorge… - DanicWasTaken : RT @Giandorico: @borghi_claudio Finalmente: lieto fine al 'giallo' delle ultime 48 ore del 'Borghi epuratohh perché hanno prevalso i giorge… -

ValsusaOggi

E' una storia aquella di Netty, un cane anziano che viveva in un rifugio ospedaliero da 12 anni e, dopo oltre un decennio, è stata adottata. Dopo un appello sui social media, Netty è stata affidata ai ...Il dottor Giovanni La Valle , direttore generale della Città della Salute di Torino, commenta lo straordinario intervento: ' È una storia aper la ragazza e per la vita da vivere che ha ... BARDONECCHIA, STORIA A LIETO FINE: IL CANE SMARRITO TORNA A CASA TORINO – Da Bari a Torino, affetta da una rarissima malattia – l’ipertensione polmonare primitiva – e salvata con un eccezionale e unico trapianto multiplo di cuore e due polmoni in Ecmo. L’intervento ...Arriva finalmente un lieto fine per la vicenda del quarantenne di Beverino ricoverato da oltre una settimana al Sant’Andrea per un calcolo alla colecisti, costretto al digiuno e alimentato solo da fle ...