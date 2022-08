Europei di Monaco, Crippa vince l'oro nei 10.000 metri: 'Per me è la prima volta, questa vittoria ha un valore speciale' (Di lunedì 22 agosto 2022) 'Come avevo detto, speravo di ritornare qui a Casa Italia con una medaglia diversa rispetto a quella di bronzo nei 5.000 metri per festeggiare insieme a tutti i miei amici. Sono riuscito a fare quello ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) 'Come avevo detto, speravo di ritornare qui a Casa Italia con una medaglia diversa rispetto a quella di bronzo nei 5.000per festeggiare insieme a tutti i miei amici. Sono riuscito a fare quello ...

Agenzia_Ansa : L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'13. Argento al… - ItaliaTeam_it : MAGNIFICO CARLO TACCHINI! ?? Finale MAIUSCOLA, Carlo è BRONZO nel C1 1000 metri agli Europei di Monaco di Baviera!… - Agenzia_Ansa : Due italiane sul podio della prova in linea degli Europei di ciclismo di Monaco di Baviera: nella gara vinta al fot… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il quartetto dell'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara della staffetta 4X100 donne… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'1… -