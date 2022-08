Dazn, questa sera Dries Mertens sarà ospite di SuperTele (Di lunedì 22 agosto 2022) questa sera Dries Mertens sarà ospite della prima puntata della trasmissione “SuperTele”, approfondimento del lunedì di Dazn sul campionato, per commentare l’avvio di stagione del Napoli. Lo ha annunciato Pierluigi Pardo in una storia Instagram. La puntata andrà in onda alle 20. La Gazzetta dello Sport scrive che, assieme a Pardo, saranno in studio anche Ciro Ferrara, Luca Toni e Federico Bernardeschi. Dopo la partita tra Sampdoria e Juventus, sarà trasmesso anche un reportage esclusivo realizzato da Alessandro Alciato su Andriy Shevchenko, tornato nella sua Ucraina devastata dalla guerra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022)della prima puntata della trasmissione “”, approfondimento del lunedì disul campionato, per commentare l’avvio di stagione del Napoli. Lo ha annunciato Pierluigi Pardo in una storia Instagram. La puntata andrà in onda alle 20. La Gazzetta dello Sport scrive che, assieme a Pardo, saranno in studio anche Ciro Ferrara, Luca Toni e Federico Bernardeschi. Dopo la partita tra Sampdoria e Juventus,trasmesso anche un reportage esclusivo realizzato da Alessandro Alciato su Andriy Shevchenko, tornato nella sua Ucraina devastata dalla guerra. L'articolo ilNapolista.

napolista : Dazn, questa sera Dries #Mertens sarà ospite di #SuperTele Il belga commenterà con Pierluigi Pardo l’avvio di camp… - AnBa__9 : RT @AnBa__9: @l_honestly Cara Loredana, il mio like a questo tweet non è contro Insigne al quale non sono mai andata contro, ma è per le be… - tuttosulnapoli : #Napoli Bellisima sorpresa per i tifosi napoletani questa sera Dries #Mertens sarà ospite a #DAZN nel corso della t… - SportdelSud : ???? #DriesMertens tornerà a parlare italiano almeno per questa sera. Ecco dove si potrà vedere e ascoltare le dichi… - AnBa__9 : @l_honestly Cara Loredana, il mio like a questo tweet non è contro Insigne al quale non sono mai andata contro, ma… -