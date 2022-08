Cronaca di una concittadina emigrata in Inghilterra (Di lunedì 22 agosto 2022) Ricevo e pubblico* Mia figlia Claudia, emigrata in Inghilterra per rifiuto della mancanza di educazione civica e della qualità di vita nel nostro territorio, è ormai cittadina inglese (buon per lei ma male per noi italiani). La decisione scaturì dalla vergogna provata quando una sua amica belga, venuta a Napoli, le chiedeva come mai aspettavano un Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 22 agosto 2022) Ricevo e pubblico* Mia figlia Claudia,inper rifiuto della mancanza di educazione civica e della qualità di vita nel nostro territorio, è ormai cittadina inglese (buon per lei ma male per noi italiani). La decisione scaturì dalla vergogna provata quando una sua amica belga, venuta a Napoli, le chiedeva come mai aspettavano un Il Blog di Giò.

