Cremonese | Alvini | «Raccolto meno di quanto meritavamo»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Massimiliano, tecnico della, parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po’ di rabbia, non tanto per me ma per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi a venire qua. Abbiamodiprodotto, mi dispiace per quello che ci guida». COSA É MANCATO – «Abbiamo avuto diverse situazioni, l’avevamo preparata così palleggiando dal basso. Non l’abbiamo gestita bene ma ci vuole tempo perchè siamo una squadra nuova, col tempo miglioreremo anche questo aspetto. Siamo venuti a giocarcela in un contesto fantastico,un premio». SALVEZZA – «Quando è finita la partita devo essere fiero dei miei calciatori per quello che hanno dato. Per ...

DiMarzio : .@USCremonese, le probabili scelte di #formazione di #Alvini per la sfida alla @OfficialASRoma. @SerieA - Giorno_Cremona : Serie A, Roma-Cremonese 1-0: Alvini prende gli applausi, Mourinho i tre punti - pornosauro : Anche oggi ci voleva #Smalling per risolvere una partita tutt’altro che scontata…???? Se la #Cremonese è uscita a te… - Loppe_V : @JaiScouting La Cremonese ha dimostrato di saper sfruttare bene le poche risorse che ha, grazie soprattutto ad Alvi… - TuttoASRoma24 : Roma-Cremonese 1-0, rammarico Alvini : “Meritavamo di più, i giallorossi hanno vinto una grande partita” ????… -

Massimiliano, tecnico della, parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma. Di seguito le sue parole. SCONFITTA - "Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po' di rabbia, non ...Commenta per primo Massimiliano, allenatore della, parla ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Roma: 'Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po' di rabbia, non tanto per me ma per gli sforzi dei miei ...La difficoltà della Fiorentina nel superare la Cremonese nella gara d'esordio di questa stagione di Serie A, non è stata casuale. L'undici di Alvini, infatti, pur perdendo con la Roma all'Olimpico pe ..."Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po' di rabbia, non tanto per me ma per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi a venire qui. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, e mi dispiace ...