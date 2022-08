Covid: Galli, prof non vaccinati in classe? Il rischio più alto è il loro (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - "E' atteso, ed è verosimile, un altro momento di diffusione dell'infezione da Covid proprio nel periodo della ripresa della scuola. Il personale 'mai vaccinato' che riprenderà servizio sarà quindi a rischio di infettarsi con conseguenze più gravi. Sono loro a rischiare". Lo dice all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano commentando le misure di prevenzione negli istituti scolastici che non prevedono l'obbligo di vaccino per docenti e operatori e, quindi, il rientro nelle loro funzioni di insegnanti, maestri e operatori scolastici che avevano scelto di non vaccinarsi. "Dal punto di vista della possibilità di diffusione dell'infezione Covid - continua Galli - la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - "E' atteso, ed è verosimile, un altro momento di diffusione dell'infezione daproprio nel periodo della ripresa della scuola. Il personale 'mai vaccinato' che riprenderà servizio sarà quindi adi infettarsi con conseguenze più gravi. Sonoa rischiare". Lo dice all'Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano commentando le misure di prevenzione negli istituti scolastici che non prevedono l'obbligo di vaccino per docenti e operatori e, quindi, il rientro nellefunzioni di insegnanti, maestri e operatori scolastici che avevano scelto di non vaccinarsi. "Dal punto di vista della possibilità di diffusione dell'infezione- continua- la ...

