Chi ha ucciso Darya, la figlia di Dugin, a Mosca? Partigiani ucraini o oppositori interni? (Di lunedì 22 agosto 2022) La falla nella difesa che ha portato all’attentato in cui è morta Darya Dugina è un imbarazzo per il Cremlino, che nelle ultime ore ha subìto anche gli attacchi ucraini sul territorio della Crimea Leggi su corriere (Di lunedì 22 agosto 2022) La falla nella difesa che ha portato all’attentato in cui è mortaa è un imbarazzo per il Cremlino, che nelle ultime ore ha subìto anche gli attacchisul territorio della Crimea

HuffPostItalia : Chi ha ucciso Darya Dugina? Mosca accusa Kiev, ma a rivendicare sono i partigiani russi anti-Putin - Corriere : Partigiani di Kiev o oppositori di Putin: chi ha deciso di uccidere la figlia di Dugin? - GiusiFasano : Ragazzi, però a essere onesti fino in fondo anche l’ambulante nigeriano ucciso a mani nude per strada era una vitti… - marcellosantell : RT @boni_castellane: Il tweet su #Dugin mi ha mandato in tilt le notifiche. Grazie a chi ha capito e grazie anche a chi non ha capito e si… - charles32432050 : @HuffPostItalia Chi ha ucciso.....I giornali innamorati del guitto ucraino prodotto in vitro da Washington, tipo l'Huff! -