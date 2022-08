(Di lunedì 22 agosto 2022) Castione della Presolana. Ideldel distaccamento di Clusone sono stati impegnati per circa cinque ore nelle operazioni di recupero di unche era caduto in une si era provocato serie ferite. L’intervento è nato dalla chiamata della proprietaria dell’animale, che aveva comunicato quanto accaduto nei pressi del bivacco Città di Clusone,pendici della Presolana. Poco dopo le 13.30 idelsono quindi entrati in azione, raggiungendo il rifugio Baita Cassinelli con il fuoristrada: dopo circa 45 minuti di cammino sono poi giunti al bivacco, notando come ilfosse su un sentiero, ma ferito e con sospette fratture che non gli consentivano di reggersi sulle. Idel ...

Sul posto è intervenuta la polizia locale, contattata da una residente del palazzo dove è caduto il, ma quando è giunta davanti al palazzo ha potuto constatare che il cadavere del segugio era ... Cane cade in un dirupo e si ferisce alle zampe: recuperato dai vigili del fuoco