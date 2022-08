Calcio: Allegri, 'due punti persi ma siamo partiti meglio dello scorso anno' (Di lunedì 22 agosto 2022) Genova, 22 ago. - (Adnkronos) - "Non abbiamo preso gol per due partite, nel primo tempo la Sampdoria ha fatto una buona partita e noi nella ripresa abbiamo fatto buone cose e avuto anche due-tre situazioni favorevoli. Nel Calcio non bisogna mai andare all'indietro e quando lo fai rischi di prendere gol, con il Sassuolo era successa la stessa cosa. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato perché abbiamo lasciato due punti. siamo partiti un filino meglio dell'anno scorso, bisogna guardare le cose positive". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, commenta così, ai microfoni di Dazn, il pari per 0-0 in trasferta contro la Sampdoria. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Genova, 22 ago. - (Adnkronos) - "Non abbiamo preso gol per due partite, nel primo tempo la Sampdoria ha fatto una buona partita e noi nella ripresa abbiamo fatto buone cose e avuto anche due-tre situazioni favorevoli. Nelnon bisogna mai andare all'indietro e quando lo fai rischi di prendere gol, con il Sassuolo era successa la stessa cosa. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato perché abbiamo lasciato dueun filinodell', bisogna guardare le cose positive". L'allenatore della Juventus Massimiliano, commenta così, ai microfoni di Dazn, il pari per 0-0 in trasferta contro la Sampdoria.

