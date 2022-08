Bon Bozzolla di Soligo | Concorso per 10 OSS | Categoria B

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’Istituto Bondi(Treviso) ha indetto un Bando diper l’assunzione a tempo indeterminato di 10 OSS,B. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e a tempo pieno,B, posizione economica B01, C.C.N.L. Comparto funzioni locali. Requisiti per la Partecipazione alIl bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione e' pubblicato nel sito dell'Istituto www.bon.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di. Come inviare la Domanda Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 di lunedi' 19 settembre ...