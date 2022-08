Barcellona | Lewandowski festeggia il 34º compleanno con una doppietta | 4 - 1 alla Real Sociedad

(Di lunedì 22 agosto 2022) SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Primo successo nel torneo per il Barça , che a una settimana dal deludente pareggio interno con il Rayo Vallecano , s'impone ad Anoeta per 4 - 1. Dopo l'immediato vantaggio di ...

Un paio d'interventi decisivi di Ter Stegen evitano il soprasso basco, poi appare il subentrato Ansu Fati , che nel giro di pochi minuti regala due assist a Dembelé e allo stesso, per ...Ilè riuscito a iscrivere sei dei sette calciatori che ne avevano bisogno:, Raphinha, Christensen, Kessie, Dembelè e Sergi Roberto. Lo scrive As ... Barcellona, Lewandowski rapinato davanti al centro sportivo LIGA - Stavolta il Barcellona non sbaglia. Doppietta di Lewandowski ma è Ansu Fati l'indiscusso protagonista: due assist e gol del 4-1 ...Prima vittoria in Liga per i blaugrana, che s’impongono sui baschi grazie a una rete lampo del polacco, che poi completa la sua doppietta dopo l’apparizione del risolutivo Ansu Fati, autore, a sua vol ...