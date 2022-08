Barcellona, Aubameyang si allena nonostante i rumors di mercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Aubameyang presente in orario alla sessione serale di allenamento del Barcellona, ma su di lui c’è ancora il Chelsea Pierre Aubameyang si è presentato puntualmente alle 19.00 alla Ciutat Esportiva per la seduta serale di allenamento del Barcellona. ??Aubameyang llega a la Ciudad Deportiva del Barça ????A las 19h entrena a las órdenes de Xavi?“Auba no te vayas”, le dicen los aficionados#fcblive pic.twitter.com/51knfXK63F— Víctor Navarro (@victor nahe) August 22, 2022 Molti i tifosi presenti che hanno chiesto all’attaccante di non andarsene, nonostante le insistenti voci di mercato del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022)presente in orario alla sessione serale dimento del, ma su di lui c’è ancora il Chelsea Pierresi è presentato puntualmente alle 19.00 alla Ciutat Esportiva per la seduta serale dimento del. ??llega a la Ciudad Deportiva del Barça ????A las 19h entrena a las órdenes de Xavi?“Auba no te vayas”, le dicen los aficionados#fcblive pic.twitter.com/51knfXK63F— Víctor Navarro (@victor nahe) August 22, 2022 Molti i tifosi presenti che hanno chiesto all’attaccante di non andarsene,le insistenti voci didel Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tancredipalmeri : Chelsea e Barcellona vicine a trovare un accordo per Aubameyang a 22m€ + bonus - sportli26181512 : #Chelsea, ceduto #EmersonPalmieri. E #Aubameyang è vicino: Il club inglese ha presentato un'offerta da 22 milioni p… - sportface2016 : #Barcellona, dalla Spagna: '#Chelsea nuovamente su #Aubameyang, pronti 22 milioni' - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Ore calde per le uscite in casa #Barcellona: in attacco non uscirà solo #Depay, ma anche #Aubameyang. - arouwhy : RT @tancredipalmeri: Chelsea e Barcellona vicine a trovare un accordo per Aubameyang a 22m€ + bonus -

Barcellona, Aubameyang si allena nonostante i rumors di mercato Aubameyang presente in orario alla sessione serale di allenamento del Barcellona, ma su di lui c'è ancora il Chelsea Pierre Aubameyang si è presentato puntualmente alle 19.00 alla Ciutat Esportiva per la seduta serale di allenamento del Barcellona. Molti i tifosi ... Chelsea, ceduto Emerson Palmieri. E Aubameyang è vicino ... esterno italo - brasiliano ex Roma, i Blues hanno ripreso i contatti con il Barcellona . Al centro dei discorsi tra i due club ovviamente Aubameyang , che è considerato il preferito della dirigenza ... TUTTO mercato WEB Chelsea, ceduto Emerson Palmieri. E Aubameyang è vicino Grandi manovre al Chelsea. Dopo l’accordo con il West Ham per il trasferimento di Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano ex Roma, i Blues hanno ripreso i contatti con il Barcellona. Al centro dei ... Barcellona, Aubameyang si allena nonostante i rumors di mercato Aubameyang presente in orario alla sessione serale di allenamento del Barcellona, ma su di lui c’è ancora il Chelsea Pierre Aubameyang si è ... presente in orario alla sessione serale di allenamento del, ma su di lui c'è ancora il Chelsea Pierresi è presentato puntualmente alle 19.00 alla Ciutat Esportiva per la seduta serale di allenamento del. Molti i tifosi ...... esterno italo - brasiliano ex Roma, i Blues hanno ripreso i contatti con il. Al centro dei discorsi tra i due club ovviamente, che è considerato il preferito della dirigenza ... Barcellona, Aubameyang arrivato regolarmente alla Ciutat Esportiva: alle 19 l'allenamento Grandi manovre al Chelsea. Dopo l’accordo con il West Ham per il trasferimento di Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano ex Roma, i Blues hanno ripreso i contatti con il Barcellona. Al centro dei ...Aubameyang presente in orario alla sessione serale di allenamento del Barcellona, ma su di lui c’è ancora il Chelsea Pierre Aubameyang si è ...