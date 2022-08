Assegno unico, aumenti in vista: da quando e perchè (Di lunedì 22 agosto 2022) Importanti novità in vista per quanti beneficiano dell’Assegno unico universale, la misura messa a punto dall’esecutivo a sostegno delle famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, con un cambio di schema a partire dal compimento dei 18 anni. Assegno unico, i numeri Stando ai dati del trimestre marzo-giugno hanno ricevuto almeno una mensilità dell’Assegno unico quasi 5, 3 milioni di famiglie italiane, con una spesa complessiva per l’Inps di quasi 4,8 miliardi e un beneficio medio per figlio di 145 euro. Platea comunque inferiore rispetto alle attese del Governo. Numeri che lasciano degli ‘avanzi’ nelle risorse stanziate e che per questo hanno portato il governo a ridurre la dote stanziata per il 2022 di 630 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 agosto 2022) Importanti novità inper quanti beneficiano dell’universale, la misura messa a punto dall’esecutivo a sostegno delle famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, con un cambio di schema a partire dal compimento dei 18 anni., i numeri Stando ai dati del trimestre marzo-giugno hanno ricevuto almeno una mensilità dell’quasi 5, 3 milioni di famiglie italiane, con una spesa complessiva per l’Inps di quasi 4,8 miliardi e un beneficio medio per figlio di 145 euro. Platea comunque inferiore rispetto alle attese del Governo. Numeri che lasciano degli ‘avanzi’ nelle risorse stanziate e che per questo hanno portato il governo a ridurre la dote stanziata per il 2022 di 630 ...

