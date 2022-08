Lopinionista : ArTango, a Portoscuso il Novafonic Quartet con il concerto “Contemporary Tango” - sehmagazine : ?????? ArtAngo & Jazz Festival, a #Portoscuso in arrivo il Novafonic Quartet con il concerto “Contemporary Tango”. Il… - infoitinterno : Il Novafonic Quartet a Portoscuso per l’ ArtAngo & Jazz Festival -

Sardegna Reporter

Per questo evento non è necessaria alcuna prenotazione.& jazz festival è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, ... Comune di Iglesias e... il 18 agosto riparte la tredicesima edizione di& Jazz Festival , rassegna concertistica ... Lunedì 22 agosto invece, alle ore 22, il suggestivo scenario della Tonnara Su Pranu di, ... Il Novafonic Quartet a Portoscuso per l' ArtAngo & Jazz Festival PORTOSCUSO - Dopo il grande successo con i Virtuosi dei Berliner Philharmoniker, prosegue la tredicesima edizione di ArtAngo & Jazz Festival, rassegna ...Il Novafonic Quartet a Portoscuso per l’ ArtAngo & Jazz Festival. Il Novafonic Quartet a Portoscuso. Dopo il grande successo con i Virtuosi dei Berliner Philharmoniker, prosegue la tredicesima edizion ...