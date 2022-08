Aggredisce il padre per avere soldi, arrestato (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne dei Ponti Rossi, a Napoli. E’ tornato a casa visibilmente agitato, probabilmente sotto l’effetto di droga e alcol. Ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il padre. Pretendeva denaro, come successo altre volte in passato. La madre, terrorizzata, è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. I militari sono arrivati pochi minuti dopo e hanno disarmato il 27enne dopo una brevissima colluttazione. Il giovane è stato portato in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hannoper maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne dei Ponti Rossi, a Napoli. E’ tornato a casa visibilmente agitato, probabilmente sotto l’effetto di droga e alcol. Ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il. Pretendeva denaro, come successo altre volte in passato. La madre, terrorizzata, è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. I militari sono arrivati pochi minuti dopo e hanno disarmato il 27enne dopo una brevissima colluttazione. Il giovane è stato portato in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

