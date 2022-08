Agenda Draghi? Solo Calenda e Renzi non fanno spallucce. Il commento di Reina (Di lunedì 22 agosto 2022) Le notizie che arrivano dai cosiddetti partiti sulla formazione delle liste fanno percepire con nettezza che la politica sia ai titoli di coda, se non cambia registro. Le liste compilate da un gruppo ristretto di esponenti d’apparato danno la chiara sensazione del declino della nostra democrazia: il Parlamento non è più il sentire del popolo, le regole istituzionali e etiche vilipese, oltraggiate, la politica è cosa loro ormai. Mogli, fidanzate, amanti, fratelli candidati nelle liste di alcuni partiti è la vergogna della democrazia repubblicana. Letta, Conte ne hanno contezza? Le premesse, se sono queste, la campagna elettorale sarà da ricordare per la banalità che la sta caratterizzando: scialba, fiacca, noiosa. Chaiers de doleancs ripetitivi, stucchevoli come se fossimo negli anni dell’esordio di Berlusconi in politica. Non si intravede un brandello di ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Le notizie che arrivano dai cosiddetti partiti sulla formazione delle listepercepire con nettezza che la politica sia ai titoli di coda, se non cambia registro. Le liste compilate da un gruppo ristretto di esponenti d’apparato danno la chiara sensazione del declino della nostra democrazia: il Parlamento non è più il sentire del popolo, le regole istituzionali e etiche vilipese, oltraggiate, la politica è cosa loro ormai. Mogli, fidanzate, amanti, fratelli candidati nelle liste di alcuni partiti è la vergogna della democrazia repubblicana. Letta, Conte ne hanno contezza? Le premesse, se sono queste, la campagna elettorale sarà da ricordare per la banalità che la sta caratterizzando: scialba, fiacca, noiosa. Chaiers de doleancs ripetitivi, stucchevoli come se fossimo negli anni dell’esordio di Berlusconi in politica. Non si intravede un brandello di ...

