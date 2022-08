Ziyech | niente Milan | l’Ajax prova a farlo tornare a casa

(Di domenica 21 agosto 2022) . Offerti poco meno di 10 milioni di euro Secondo i media inglesiavrebbe offerto ai Chelsea 9,5 milioni per arrivare ad Hakim, giocatore che gli stessi lancieri avevano ceduto ai Blues nel 2020 per 40 milioni di euro. Il marocchino era stato valutato anche dalprima del maxi investimento per De Ketelaere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CrapanzanoRobin : RT @MilanLiveIT: Dall'Olanda: Hakim #Ziyech può tornare all'#Ajax #Calciomercato #Milan - MilanLiveIT : Dall'Olanda: Hakim #Ziyech può tornare all'#Ajax #Calciomercato #Milan - YBah96 : RT @farted94: #AppenaTornatoDaLavoro, accendo top calcio 24 C’è il Direttore: “nulla di caldo su Onyedika, la cosa più importante di quest… - farted94 : #AppenaTornatoDaLavoro, accendo top calcio 24 C’è il Direttore: “nulla di caldo su Onyedika, la cosa più important… - SciabolataFFP : Quale futuro per Walter Mazzarri? Sembra che l'ex allenatore del Cagliari sia a Rabat, per chiudere con la Federaz… -

TUTTO mercato WEB

... centrale difensivo in rotta con la Lazio, possa tornare alle dipendenze di Simone Inzaghi:... In caso di partenza dei Antony, si parla di un clamoroso ritorno di Hakim. A proposito ......in Brianza Ipotesi da non escludere anche se Simeone ha già scelto l'azzurro.22.45 -N'... Il bosniaco è uno dei pupilli di Stefano Pioli20.00 - In Inghilterra:non tramonta per il Milan. ... Niente Milan per Ziyech È una priorità per il Manchester United di Ten Hag A causa di numerosi dissidi con diversi giocatori e l'intera tifoseria, il Ct Halilodzic lascia il Marocco: pronto il sostituto ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...