Tuffi | Europei 2022 | Sargent Larsen ai piedi del podio dalla piattaforma Vince l’ucraino Sereda

(Di domenica 21 agosto 2022) E’ calato il sipario suglididi Roma. Are l’ultima medaglia d’oro è statoOleksii, che ha dominato la finale, imponendosi con oltre trenta punti di vantaggio su tutti gli avversari. Il 16enne ucraino, già campione d’Europa nella sua Kiev nel 2019, si è ripetuto questa volta al Foro Italico, concludendo con il punteggio di 493.55 al termine di una gara pazzesca, con anche l’onore di ricevere dei 10 nell’ultimo tuffo (uno e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo da 91.20). Doppietta britannica sul, visto che la medaglia d’argento è andata a Noah Williams (459.00) ed il bronzo a Ben Cutmore (438.35). Williams ha pagato l’errore nel triplo e mezzo indietro (solo 59.40) e non è stato perfetto ...

Eurosport_IT : ALESSANDROOOOO ???? Nella prima storica edizione degli Europei di tuffi dalle grandi altezze Alessandro De Rose conq… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino tre metri nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. Argent… - Eurosport_IT : A Roma, Marsaglia inscena un MIRACOLO: sul tetto dell’Europa c’è l’Italia ?????? #Nuoto | #Tuffi | #Roma2022 |… - FrancescoPonzin : RT @MauroV1968: Bilancio finale degli europei di nuto, nuoto sincronizzato e tuffi. Sotto un certo punto di vista sono contento che siano f… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Tuffi, #Europei #Roma2022: dalla piattaforma 10m #Sereda è imprendibile, #Larsen quarto, #Timbretti nono -

Le cinque medaglie in cinque giorni di Chiara Pellacani, regina dei; o l'oro capitale del duo ... MONACO, LA MINI OLIMPIADE CONTINENTALE A Monaco di Baviera gliMultisoort (11 - 21 agosto)......e abbiamo dominato gli'. Marsaglia e Tocci d'argento Dopo l'oro di Lorenzo Marsaglia e il bronzo di Giovanni Tocci nella giornata di ieri, gli azzurri si confermano anche in coppia nei...Nessuna medaglia per l’Italia nell’ultima finale della competizione, quella della piattaforma maschile 10 metri di tuffi agli Europei di Roma 2022. Né Eduard Timbretti Gugiu, né Andreas Sargent Larsen ...Oro alla Gran Bretagna, bronzo all'Ucraina. Chiudono il programma degli Europei Larsen e Timbretti Gugiu dalla piattaforma, quarto e nono ...