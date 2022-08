Sampdoria, Giampaolo: “Juventus squadra competitiva, ai ragazzi chiedo una prestazione di livello” (Di domenica 21 agosto 2022) Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023: “Impegno difficile ma non impossibile. A prescindere dall’avversario, mi aspetto che la squadra fornisca sempre una prestazione di livello. L’approccio alla gara dei ragazzi mi soddisfa, ma è il risultato che ti dà fiducia e convinzione“. Sulla Juventus, il tecnico dei blucerchiati ha detto: “Ha iniziato bene e rimane una squadra molto competitiva sotto tutti i punti di vista, malgrado qualche assenza“. Giampaolo ha poi parlato dei singoli: “Djuricic fino a poco tempo fa si allenava da solo. La condizione fisica non è ottimale, il ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Il tecnico della, Marco, è intervenuto alla vigilia della sfida contro la, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023: “Impegno difficile ma non impossibile. A prescindere dall’avversario, mi aspetto che lafornisca sempre unadi. L’approccio alla gara deimi soddisfa, ma è il risultato che ti dà fiducia e convinzione“. Sulla, il tecnico dei blucerchiati ha detto: “Ha iniziato bene e rimane unamoltosotto tutti i punti di vista, malgrado qualche assenza“.ha poi parlato dei singoli: “Djuricic fino a poco tempo fa si allenava da solo. La condizione fisica non è ottimale, il ...

sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'Gabbiadini convocato, Villar migliora. Djuricic? Ecco in che ruolo lo vedo': Alla vigilia de… - sportface2016 : #Sampdoria, #Giampaolo: “#Juventus squadra competitiva, ai ragazzi chiedo una prestazione di livello” - sportli26181512 : Samp, Giampaolo in emergenza con la Juve: “Ma non ci sono gare impossibili': Samp, Giampaolo in emergenza con la Ju… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: #Samp #Giampaolo in emergenza con la #Juve “Ma non ci sono gare impossibili' #sampjuventus - Gazzetta_it : #Samp #Giampaolo in emergenza con la #Juve “Ma non ci sono gare impossibili' #sampjuventus -