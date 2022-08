Qui Lazio, da domani testa all’Inter (Di domenica 21 agosto 2022) La Lazio si prepara a ricevere l’Inter Dopo il pareggio a reti bianchi contro il Torino, la Lazio quest’oggi gode di un giorno di riposo concesso ai suoi da Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste si troverà domani in quel di Formello per iniziare l’avvicinamento al match contro l’Inter in programma per venerdì sera. L’allenatore biancoceleste potrà contare nuovamente su Pedro che sembra aver smaltito l’infortunio alla cavaglia e si candida fin da ora per una maglia da titolare. (fonte: ssLazio.it) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Lasi prepara a ricevere l’Inter Dopo il pareggio a reti bianchi contro il Torino, laquest’oggi gode di un giorno di riposo concesso ai suoi da Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste si troveràin quel di Formello per iniziare l’avvicinamento al match contro l’Inter in programma per venerdì sera. L’allenatore biancoceleste potrà contare nuovamente su Pedro che sembra aver smaltito l’infortunio alla cavaglia e si candida fin da ora per una maglia da titolare. (fonte: ss.it) L'articolo proviene da intermagazine.

