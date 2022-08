MotoGP oggi | GP Austria 2022 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di domenica 21 agosto 2022), domenica 21 agosto, andrà in scena il GP d’, tredicesimo round del Motomondiale. Sulla pista di Spielberg assisteremo a corse di grande qualità nelle tre classi e lo spettacolo saràntito per l’alto livello di incertezza. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP EDEL GP D’DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Inla Ducati vuol fare la voce grossa. Cinque moto nei primi sei posti della griglia di partenza certificano la bontà della moto di Borgo Panigale. Cercheranno di approfittarne Enea Bastianini e Francesco Bagnaia che scatteranno rispettivamente dalla pole-position e dalla seconda posizione. I due centauri italiani cercheranno di mettere in difficoltà il francese Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica, leader ...

rtl1025 : ??? La #MotoGP corre questo weekend in #Austria! Ieri le qualifiche, oggi alle 14:00 la gara. ?? Ci ha raggiunto l'i… - sportli26181512 : MotoGP, oggi il GP di Austria: orari tv e ultime news da Spielberg: Bastianini, alla prima pole della carriera in M… - QuotidianoMotor : Orari MotoGP TV8 oggi GP Austria 2022 e diretta SKY - motoblog : Orari MotoGP TV8 oggi GP Austria 2022 e diretta SKY - Caterinadiiorgi : Orari MotoGP TV8 oggi GP Austria 2022 e diretta SKY -

Conoscendo Bastianini , bisogna concedergli quantomeno il ruolo di co - favorito per il GP di. Le sue chance di vincere sono, sulla carta, le medesime di Bagnaia . Quest'ultimo potrà contare su Jack Miller , che saprà indubbiamente comportarsi da scudiero (come ha peraltro già fatto a ...La diretta, domenica 21 agosto, è di nuovo in scena grazie al Gran Premio d'Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring , che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg , storicamente note a tutti ...Il GP d'Austria è in diretta oggi alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La prima pole in MotoGP non si scorda mai. Enea Bastianini è il più… Leggi ...Nella MotoGP del 2023 si correrà anche la "Sprint Race", una mini-gara per il sabato pomeriggio che si correrà su metà della distanza gara.