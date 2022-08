Moto3, Sasaki fulmina tutti in Austria. Foggia 12esimo con febbre (Di domenica 21 agosto 2022) L'assoluto protagonista del tredicesimo Gran Premio stagionale, andato in scena in Austria, è stato Ayumu Sasaki che iniziava la gara con due long lap penalty da scontare. Il giapponese del Max Racing ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) L'assoluto protagonista del tredicesimo Gran Premio stagionale, andato in scena in, è stato Ayumuche iniziava la gara con due long lap penalty da scontare. Il giapponese del Max Racing ...

SkySportMotoGP : ??? FANTASTICA VITTORIA PER SASAKI?? ?? Duelli da brivido per il podio I RISULTATI ?? - katatayan : RT @AlessioPiana130: 1-2 ?????? ?????????? Sasaki-Suzuki ?? Risuona ???????? ???? ???? ?? Nel pieno dell'ottavo mese dell'anno 8? L'8, il numero che rapprese… - Riky_Mira : #Moto3 : Vince Sasaki ???? #Moto2 : Vince Ogura ???? #MotoGP : Non c'è 2 senza 3 ???? #AustrianGP - infoitsport : Moto3, Gp Austria: trionfa Sasaki, dodicesimo Foggia - PaoloBMb70 : ??? FANTASTICA VITTORIA PER SASAKI?? ?? Duelli da brivido per il podio I RISULTATI ?? -