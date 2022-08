Marco Mengoni ed Elodie super ospiti alla Notte della Taranta (Di domenica 21 agosto 2022) in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento. 63 dischi di platino lui, settimo singolo consecutivo al #1 posto in radio lei, gli artisti italiani completano il super cast del Concertone giunto alla sua venticinquesima edizione e diretto dal maestro Dardust. Marco Mengoni che si è esibito questa estate negli stati a San Siro e all`Olimpico e che dal 3 ottobre ripartirà in tour nei palazzetti, interpreterà un brano in grico tra i più amati dal titolo "Klama" scritta da Franco Corlianò e dedicato al tema dell`emigrazione, al sentimento di chi vede partire amici e familiari verso una terra lontana. Mengoni canterà nella lingua minoritaria della Grecìa Salentina ad evidenziare la bellezza dei versi molto conosciuti sull`altra sponda greca del mar Mediterraneo.Sarà invece la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento. 63 dischi di platino lui, settimo singolo consecutivo al #1 posto in radio lei, gli artisti italiani completano ilcast del Concertone giuntosua venticinquesima edizione e diretto dal maestro Dardust.che si è esibito questa estate negli stati a San Siro e all`Olimpico e che dal 3 ottobre ripartirà in tour nei palazzetti, interpreterà un brano in grico tra i più amati dal titolo "Klama" scritta da Franco Corlianò e dedicato al tema dell`emigrazione, al sentimento di chi vede partire amici e familiari verso una terra lontana.canterà nella lingua minoritariaGrecìa Salentina ad evidenziare la bellezza dei versi molto conosciuti sull`altra sponda greca del mar Mediterraneo.Sarà invece la ...

