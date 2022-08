Il Napoli esperto ne ha perse di partite, contro le piccole e non solo (Di domenica 21 agosto 2022) Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante Ha colpito l’atteggiamento di ieri di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Pompiere, persino troppo. A tanti tifosi è piaciuto. Ai tifosi piace il comportamento bunker, l’uno contro tutti, la difesa mourinhiana. A noi è piaciuto meno. Anche perché ci sembra enfatizzato il ruolo dell’esperienza e il peso del Napoli passato. Lo diciamo sostenuto dai fatti. Senza voler tornare a quel Napoli-Verona che disgregò la tifoseria – quelle settimane furono un inferno, se ne parlò per un tempo infinito, alcuni dissero che non avrebbero più seguito il Napoli – rimaniamo allo scorso anno. E la squadra di esperienza è la squadra che ha perso in casa contro Spezia ed Empoli, che è venuta meno (come sempre) nel trittico topico contro ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 agosto 2022) Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante Ha colpito l’atteggiamento di ieri di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Pompiere, persino troppo. A tanti tifosi è piaciuto. Ai tifosi piace il comportamento bunker, l’unotutti, la difesa mourinhiana. A noi è piaciuto meno. Anche perché ci sembra enfatizzato il ruolo dell’esperienza e il peso delpassato. Lo diciamo sostenuto dai fatti. Senza voler tornare a quel-Verona che disgregò la tifoseria – quelle settimane furono un inferno, se ne parlò per un tempo infinito, alcuni dissero che non avrebbero più seguito il– rimaniamo allo scorso anno. E la squadra di esperienza è la squadra che ha perso in casaSpezia ed Empoli, che è venuta meno (come sempre) nel trittico topico...

