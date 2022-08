Giacomo Raspadori saluta il Sassuolo con un messaggio di addio sul proprio account social

(Di domenica 21 agosto 2022), nuovo attaccante del Napoli, ha volutore il suo vecchio club con undisulprofilo instagram : " Se mi guardo indietro vedo il volto di tutte le persone che hanno fatto parte di questo mio fantastico pezzo di vita, i vostri volti sono impressi nella mia mente e nel mio cuore ed è grazie a tutti voi che il bambino che ero è diventato il ragazzo di oggi. Ora volgo lo sguardo verso il futuro portandomi come bagaglio quello che tutti voi mi avete trasmesso, per diventare uomo. Dire Grazie non sarà mai abbastanza, mi avete permesso di coltivare la mia passione trasmettendomi valori umani e sportivi che porterò per sempre con me. Non sarà mai possibile essere riconoscente tanto quanto mi avete dato! Non siete parte di un percorso siete e ...

sscnapoli : ?? Benvenuto Giacomo! ?? ?? - SassuoloUS : 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Gra… - DiMarzio : .@sscnapoli, Giacomo #Raspadori ha appena firmato il contratto ????? #Calciomercato - Paolo1926_ : RT @SassuoloUS: 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Grazie Jack… - The90MinuteClub : RT @sscnapoli: ?? Benvenuto Giacomo! ?? ?? -

arriva anche l'annuncio della firma per il Napoli di Giacomo Raspadori che arriva dal Sassuolo per 35 milioni di euro con la formula del prestito più obbligo di riscatto. In arrivo in prestito con obbligo di riscatto nell'ambito di un'operazione da 35 milioni di euro complessivi, Raspadori entra nella top 5 degli acquisti più costosi della storia del Napoli. Nuova avventura per Giacomo Raspadori, nella giornata di ieri il Napoli ha ufficializzato il suo trasferimento dal Sassuolo. E' stato convocato anche per al gara di campionato di oggi contro il Monza