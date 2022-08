Europei di Atletica, Crippa è oro nei 10.000 metri (Di domenica 21 agosto 2022) L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46"13. Argento al norvegese Mezngi, bronzo al francese Schrub. Quinto l'altro italiano Pietro Riva. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) L'azzurro Yemanha vinto la gara dei 10.000deglidi Monaco, correndo in 27'46"13. Argento al norvegese Mezngi, bronzo al francese Schrub. Quinto l'altro italiano Pietro Riva. ...

sportface2016 : +++YEMAN #CRIPPA E' ORO NEI 10.000 METRI AGLI EUROPEI DI #ATLETICA DI #MUNICH2022! DEVASTANTE, CHE CAMPIONE+++ - Agenzia_Ansa : L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'13. Argento al… - Eurosport_IT : Gara di rimonta per un Tortu che riesce a conquistare la terza posizione europea ???? #Roma2022 | #Atletica - FiordellisiFran : RT @Corriere: Yeman Crippa, oro nei 10 mila metri: «All’arrivo ho fatto come Jacobs, ma non ho i suoi muscoli!» - gianserge : Ok bellissimi campionati #europei di #atletica ma mai più senza il commento di #FrancoBragagna #Rai #EuropeanChampionships2022 -