Europei Atletica | Crippa immenso | vince l’oro nei 10 mila

Agenzia_Ansa : L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'13. Argento al… - sportface2016 : +++YEMAN #CRIPPA E' ORO NEI 10.000 METRI AGLI EUROPEI DI #ATLETICA DI #MUNICH2022! DEVASTANTE, CHE CAMPIONE+++ - fattoquotidiano : Europei di atletica, Yemen Crippa vince la medaglia d’oro nei 10mila metri. Aveva giù conquistato il bronzo nei 5mi… - infoitsport : Atletica, Europei 2022: oggi Vallortigara, Crippa e la 4x100 femminile - infoitsport : Vallortigara e Yeman Crippa: il programma di domenica 21 agosto agli Europei di atletica -

L'azzurro ha superato negli ultimi 50 metri il norvegese Zerei Mezngi Yeman Crippa conquista uno splendido oro nei 10.000 metri aglidileggera di Monaco . L'azzurro ha superato negli ultimi 50 metri il norvegese Zerei Mezngi fino ad allora al comando aumentando l'andatura a 300 metri dal traguardo. Bronzo per Yann ...Bruttissima controprestazione di Elena Vallortigara nella finale di salto in alto agli2022 dileggera. La 30enne veneta si era presentata a Monaco con l'obiettivo di andare a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo ai recenti Mondiali, ma non è riuscita ...Il quartetto azzurro composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorno e Alessia Pavese si e piazzato terzo con il tempo di 42”84. L’oro è andato alla Germania (42”34), l’argento alla Polonia (4 ...Nell'ultimo giro, uno sprint emozionante ha permesso all'azzurro di recuperare un ampio distacco da Mezngi, che ha terminato in 27:46.94. Quando la forma c'è tutto è possibile" le parole di Yeman… Leg ...