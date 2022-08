“È finita, purtroppo”. Indiscrezione bomba su uno dei più amati gruppi italiani: fan disperati. Cosa succede (Di domenica 21 agosto 2022) Riccardo Zanotti lascia i Pinguini Tattici Nucleari. La notizia è stata lanciata dalla pagina Instagram ThePipol e ha avuto anche una conferma indiretta. “Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati – leggiamo – i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto”. “Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo – si legge ancora – siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti frontman della band farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Riccardo Zanotti lascia i Pinguini Tattici Nucleari. La notizia è stata lanciata dalla pagina Instagram ThePipol e ha avuto anche una conferma indiretta. “Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati – leggiamo – i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto”. “Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo – si legge ancora – siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti frontman della band farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da ...

