Chi è Aleksandr Dugin, il "Rasputin" del Cremlino e ideologo di Putin (Di domenica 21 agosto 2022) Ritenuto il fomentatore dell'ideologia ultra - nazionalista 'euroasiatica' che ispira la politica estera del leader russo, forse era il vero obiettivo dell'attentato a Mosca, in cui ha perso la vita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 agosto 2022) Ritenuto il fomentatore dell'ideologia ultra - nazionalista 'euroasiatica' che ispira la politica estera del leader russo, forse era il vero obiettivo dell'attentato a Mosca, in cui ha perso la vita ...

LaStampa : Chi è Aleksandr Dugin, il filosofo sovranista soprannominato il “cervello di Putin” - Corriere : «L’eminenza grigia di Putin»: chi è il filosofo russo Aleksandr Dugin - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Chi è Aleksandr Dugin, l’ideologo di Putin scampato all’attentato in cui è morta la figlia Darya Dugina - Eraclanius : RT @Comunardo: E dire che a me sembra così facile… - JeanGab63523069 : RT @Comunardo: E dire che a me sembra così facile… -