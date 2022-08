Berlusconi | Continueremo le cose buone fatte da Draghi

(Di domenica 21 agosto 2022) AGI - "Giorgia Meloni, come altri esponenti del centrodestra, ha senz'altro l'autorevolezza necessaria per guidare il governo". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in un'intervista a 'Il Tempo'. Poi aggiunge: "L'agendaè uno slogan, uno di quei termini del linguaggio politico che in realta' significano molto poco. Ma certo il nuovo governo di centrodestra dovrà continuare le molteavviate dal governo". E sulla flat tax: "Nei 57 paesi in cui è stata applicata ha portato solo benefici. Se l'economia cresce, crescono anche le entrate dello Stato, altro che default. Nell'America di Reagan, negli anni Ottanta il gettito fiscale è quasi raddoppiato, a fronte di un taglio alle tasse ben superiore a quello che proponiamo noi". La flat tax, aggiunge, "riduce la ...

'Berlusconi amore mio': esclusa da candidati Movimento Cinque Stelle Claudia Majolo aveva vinto le parlamentarie, ma in passato scriveva messaggi pro Cav (e anti M5S). A quanto si apprende da fonti M5 ...Polemiche sull'avvocatessa Claudia Majolo: dopo aver vinto le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, finisce nella bufera per alcuni vecchi post ...