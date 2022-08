Ancora in dubbio il futuro di Malinovskyi: l’annuncio del DS D’Amico! (Di domenica 21 agosto 2022) Si continua a parlare della situazione Malinovskyi, che in questa sessione di mercato è stato al centro di diverse voci sul suo futuro. Infatti, il trequartista nero azzurro è stato accostato a diversi club esteri come il Nottingham Forrest, squadra che ha acquistato già Freuler dai lombardi. Dopo aver saltato la prima giornata di campionato il calciatore sembrava sempre più lontano dalla Serie A, ma nella partita che andrà in scena questa sera a sorpresa scenderà in campo. Malinovskyi Atalanta D’Amico Proprio D’Amico ha parlato ai microfoni di Dazn, e alla domanda sull’ucraino ha dichiarato: “Malinovskyi? Sono situazioni normalissime di campo. Percentuali che vada via? C’è la partita di questa sera, Ruslan andrà in campo e speriamo faccia bene come il resto della squadra”. Le parole del ds possono far ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Si continua a parlare della situazione, che in questa sessione di mercato è stato al centro di diverse voci sul suo. Infatti, il trequartista nero azzurro è stato accostato a diversi club esteri come il Nottingham Forrest, squadra che ha acquistato già Freuler dai lombardi. Dopo aver saltato la prima giornata di campionato il calciatore sembrava sempre più lontano dalla Serie A, ma nella partita che andrà in scena questa sera a sorpresa scenderà in campo.Atalanta D’Amico Proprio D’Amico ha parlato ai microfoni di Dazn, e alla domanda sull’ucraino ha dichiarato: “? Sono situazioni normalissime di campo. Percentuali che vada via? C’è la partita di questa sera, Ruslan andrà in campo e speriamo faccia bene come il resto della squadra”. Le parole del ds possono far ...

infoitcultura : Ancora in dubbio il futuro di Malinovskyi: l’annuncio del DS D’Amico! - AndreaGaratti : RT @Giancky26: #Canada: distribuzione gratuita di locuste a scuola! Per l'occasione, gli studenti possono togliersi le maschere per assagg… - BaggioEva : RT @dmdarpizio: @VenezianiMar Condannare chi? Su Bucha c'è chi mette ancora in dubbio e qui sarebbe tutto chiaro in un minuto? - leone150872 : RT @Giancky26: #Canada: distribuzione gratuita di locuste a scuola! Per l'occasione, gli studenti possono togliersi le maschere per assagg… - babba_72 : @rusembitaly Ma... a me viene un dubbio.. la.. dugina.. non è che la avete ammazzata voi ?? Non so perché ma la m… -