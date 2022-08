WWE: In 5 per un posto a Clash At The Castle contro Gunther, sarà uno scontro tra giganti (Di sabato 20 agosto 2022) È passata solo una settimana dallo splendido match tra Gunther e Shinsuke Nakamura con il titolo Intercontinentale in palio e due ne mancano a Clash At The Castle, Premium Live Event che si terrà nel Regno Unito, precisamente a Cardiff di fronte ad oltre 60000 persone. Per stabilire chi sarà l’avversario di Gunther al PLE questa notte a SmackDown si è tenuto un fatal-5-way match tra Happy Corbin, Madcap Moss, Sheamus, Ricochet e Sami Zayn. Sami non fa felici i canadesi Discreta confusione, soprattutto ad inizio match, con i cinque pronti a darsele di santa ragione anche fuori ring. L’idolo di casa (la puntata di SmackDown si è svolta a Montreal in Canada) Sami Zayn ha ben figurato nelle fasi iniziali, molto più coinvolto del solito nel match, ma dopo una White Noise di Sheamus è stato ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 20 agosto 2022) È passata solo una settimana dallo splendido match trae Shinsuke Nakamura con il titolo Intercontinentale in palio e due ne mancano aAt The, Premium Live Event che si terrà nel Regno Unito, precisamente a Cardiff di fronte ad oltre 60000 persone. Per stabilire chil’avversario dial PLE questa notte a SmackDown si è tenuto un fatal-5-way match tra Happy Corbin, Madcap Moss, Sheamus, Ricochet e Sami Zayn. Sami non fa felici i canadesi Discreta confusione, soprattutto ad inizio match, con i cinque pronti a darsele di santa ragione anche fuori ring. L’idolo di casa (la puntata di SmackDown si è svolta a Montreal in Canada) Sami Zayn ha ben figurato nelle fasi iniziali, molto più coinvolto del solito nel match, ma dopo una White Noise di Sheamus è stato ...

