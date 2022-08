Sport in tv oggi (sabato 20 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 20 agosto 2022) oggi, sabato 20 agosto 2022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con la Vuelta a España, il calcio con la Serie A e molti altri ancora. CLICCA QUI PER IL programma DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI oggi programma Sport IN TV oggi (sabato 20 agosto) 08.30 Sport vari, European Championships: decima giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 16.50-17.50) e RaiSport+HD (08.30-20.30), RaiPlay (16.00-18.10), RaiPlay 2 (14.00-16.00) e RaiPlay 3 (10.00-15.15, 17.30-20.45), per mountain bike anche EuroSport 1 ed ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)202022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con la Vuelta a España, il calcio con la Serie A e molti altri ancora. CLICCA QUI PER ILDEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DIIN TV20) 08.30vari, European Championships: decima giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 16.50-17.50) e Rai+HD (08.30-20.30), RaiPlay (16.00-18.10), RaiPlay 2 (14.00-16.00) e RaiPlay 3 (10.00-15.15, 17.30-20.45), per mountain bike anche Euro1 ed ...

