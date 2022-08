Serie B 2022/23: reti bianche al Ferraris tra Genoa e Benevento. Pari anche per Ascoli e Spal (Di sabato 20 agosto 2022) Tre gli anticipi giocati questa sera, valevoli per la seconda giornata della Serie B 2022/23. Termina in pareggio la sfida del Ferraris tra Genoa e Benevento. Primi quarantacinque minuti giocati con ritmi non altissimi, con le squadre che tendevano maggiormente a studiarsi. Chance più eclatanti quelle per la squadra giallorossa sul finale: Viviani calcia in porta, Martinez respinge. Poi ci prova Forte, palla alta sopra la traversa. Si resta sullo 0-0 a fine primo tempo. Ad inizio ripresa sono i rossoblù a gestire totalmente il gioco. Al 51esimo Badelj sfiora il vantaggio con un gran mancino, salva tutto Paleari. Gli uomini di Caserta alzano i giri al 60esimo però, sfiorando una doppia occasione di vantaggio: prima con La Gumina e poi con Acampora. Sul finale entrambe ci provano, nessuno la sblocca: ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Tre gli anticipi giocati questa sera, valevoli per la seconda giornata della/23. Termina in pareggio la sfida deltra. Primi quarantacinque minuti giocati con ritmi non altissimi, con le squadre che tendevano maggiormente a studiarsi. Chance più eclatanti quelle per la squadra giallorossa sul finale: Viviani calcia in porta, Martinez respinge. Poi ci prova Forte, palla alta sopra la traversa. Si resta sullo 0-0 a fine primo tempo. Ad inizio ripresa sono i rossoblù a gestire totalmente il gioco. Al 51esimo Badelj sfiora il vantaggio con un gran mancino, salva tutto Paleari. Gli uomini di Caserta alzano i giri al 60esimo però, sfiorando una doppia occasione di vantaggio: prima con La Gumina e poi con Acampora. Sul finale entrambe ci provano, nessuno la sblocca: ...

