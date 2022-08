Secondo voi l'Inter deve prendere Acerbi? (Di sabato 20 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

DavidPuente : 1/ Secondo voi, questo politico sta usando la pandemia come strumento di propaganda politica??? - LegaSalvini : Secondo voi con quale simbolo ha presentato Letta? ?? #25settembrevotoLega - UffiziGalleries : 'E prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà' Scritti di San Fr… - Rickykanga : RT @Marinotoma: Ma perché secondo voi il #PD vuole creare l’obbligo #asilo nido per i bambini ? - marcocarezzano : Ma secondo voi gli elettori leggono i programmi dei partiti prima di andare a votare? -