Poco spettacolo tra Torino e Lazio | finisce 0-0

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 agosto 2022) Ci si aspettava più divertimento, ma così non è stato.tra, con la gara che si chiude sullo 0-0. Un punto a testa per entrambe, ora appaiate a 4 punti. Quali sono state le scelte dei tecnici? Juric conferma il 3-4-2-1, così come Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa spazio a Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Singo e Aina sono gli addetti alle fasce, mentre in mezzo al campo giocano Ricci e Linetty. Vlasic al posto di Miranchuk, affiancato dal confermato Radonjic. In avanti c’è Sanabria. Risponde Sarri con il classico 4-3-3. Provedel tra i pali al posto dello squalificato Maximiano, con Patric e Romagnoli difensori centrali. Marusic e Lazzari sulle corsie esterne. Centrocampo composto da Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino. In avanti ci sono Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. ...