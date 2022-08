Pensioni, oltre 40 mesi per la liquidazione di questi lavoratori (Di sabato 20 agosto 2022) Sindacati in fermento per la lunga attesa all’incasso della liquidazione dei nuovi pensionati del settore statale Arrivare al traguardo della pensione per molti lavoratori è un momento importante e atteso. Nel variegato mondo del lavoro c’è chi esce con dispiacere e chi non vede l’ora di riposarsi dal lavoro e godersi gli anni di contributi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 20 agosto 2022) Sindacati in fermento per la lunga attesa all’incasso delladei nuovi pensionati del settore statale Arrivare al traguardo della pensione per moltiè un momento importante e atteso. Nel variegato mondo del lavoro c’è chi esce con dispiacere e chi non vede l’ora di riposarsi dal lavoro e godersi gli anni di contributi L'articolo proviene da Consumatore.com.

fattoquotidiano : Nell’estate 2014 il consiglio regionale, sull’onda di una revisione dei costi della politica, aveva deciso la riduz… - Marzia75616125 : @Agenzia_Ansa A tutte .. si legga denunce dal CRACK POSTE ITALIANE CRASHING STATO LEGHE E SENZA CONCORSI NE DIRITTI… - max65bo : RT @Aldo29209690: @max65bo @CastellinoLuigi E’ quello che dobbiamo fare anche noi.Soggetti in politica per rubare a piene mani il Popolo It… - Aldo29209690 : @max65bo @CastellinoLuigi E’ quello che dobbiamo fare anche noi.Soggetti in politica per rubare a piene mani il Pop… - carenuolcher : @LeonardFloridia @AndreaGiuricin Tutte queste misure portano a risparmi annuali di oltre 6 mld di € senza gravare e… -