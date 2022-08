MotoGP, rivoluzione nella classe regina: ci sarà la Sprint Race dal 2023! (Di sabato 20 agosto 2022) Una vera e propria rivoluzione in MotoGP dall’anno prossimo. Nel 2023, infatti, ci sarà una grande novità, ovvero la presenza della Sprint Race, gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria nel corso del tredicesimo fine-settimana del campionato, hanno infatti ufficializzato questo cambio di format. Si tratta di una corsa a extra al sabato con percorrenza sulla metà della distanza prevista del GP della domenica. Ad annunciare la novità è stato il massimo dirigente della FIM, Jorge Viegas: “Introdurremo una gara Sprint in ogni GP al sabato pomeriggio. Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori. Serve più spettacolo, più tifosi per dare ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Una vera e propriaindall’anno prossimo. Nel 2023, infatti, ciuna grande novità, ovvero la presenza della, gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria nel corso del tredicesimo fine-settimana del campionato, hanno infatti ufficializzato questo cambio di format. Si tratta di una corsa a extra al sabato con percorrenza sulla metà della distanza prevista del GP della domenica. Ad annunciare la novità è stato il massimo dirigente della FIM, Jorge Viegas: “Introdurremo una garain ogni GP al sabato pomeriggio. Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori. Serve più spettacolo, più tifosi per dare ...

