MotoGP, GP Austria 2022. Enea Bastianini stratosferico, sua la pole position! Secondo Francesco Bagnaia (Di sabato 20 agosto 2022) Cielo nuvoloso, ma pista asciutta in quel di Spielberg, dove le qualifiche del Gran Premio d’Austria di MotoGP si sono potute disputare senza problemi. La pioggia, sinora, si è quindi presentata solo la notte e al primo mattino, consentendo ai centauri di confrontarsi in condizioni omogenee. C’era grande interesse sin dal Q1, vista la presenza nella fase preliminare di Aleix Espargarò. Q1 – Lo spagnolo dell’Aprilia riesce ad accedere al Q2, peraltro realizzando il miglior tempo. Scampato, quindi, il pericolo di scattare da una posizione particolarmente penalizzante. Il trentatreenne catalano viene accompagnato alla fase decisiva da un sorprendente Fabio Di Giannantonio, che grazie a un giro eccellente riesce ad avere ragione di tanti avversari più quotati, a cominciare dai compagni di marca Luca Marini e Marco Bezzecchi, invece eliminati. Q2 – Il primo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Cielo nuvoloso, ma pista asciutta in quel di Spielberg, dove le qualifiche del Gran Premio d’disi sono potute disputare senza problemi. La pioggia, sinora, si è quindi presentata solo la notte e al primo mattino, consentendo ai centauri di confrontarsi in condizioni omogenee. C’era grande interesse sin dal Q1, vista la presenza nella fase preliminare di Aleix Espargarò. Q1 – Lo spagnolo dell’Aprilia riesce ad accedere al Q2, peraltro realizzando il miglior tempo. Scampato, quindi, il pericolo di scattare da una posizione particolarmente penalizzante. Il trentatreenne catalano viene accompagnato alla fase decisiva da un sorprendente Fabio Di Giannantonio, che grazie a un giro eccellente riesce ad avere ragione di tanti avversari più quotati, a cominciare dai compagni di marca Luca Marini e Marco Bezzecchi, invece eliminati. Q2 – Il primo ...

