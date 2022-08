Meeting Rimini 2022, Speranza: “Diritto alla salute sia priorità” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le due priorità assolute sono e saranno sempre il Diritto alla salute rispetto agli altri interessi in campo e la centralità dell’evidenza scientifica”. E’ quanto tiene a ribadire il ministro della salute, Roberto Speranza, prima del suo intervento ufficiale al Meeting di Rimini. “Voglio lavorare affinché queste due priorità continuino a essere il cuore delle politiche che si mettono in campo sulla salute nel nostro Paese – afferma Speranza -. Il Covid ci ha insegnato tanto e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale, che è la cosa più preziosa che abbiamo”. Per il ministro della salute, “dobbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le dueassolute sono e saranno sempre ilrispetto agli altri interessi in campo e la centralità dell’evidenza scientifica”. E’ quanto tiene a ribadire il ministro della, Roberto, prima del suo intervento ufficiale aldi. “Voglio lavorare affinché queste duecontinuino a essere il cuore delle politiche che si mettono in campo sullanel nostro Paese – afferma-. Il Covid ci ha insegnato tanto e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale, che è la cosa più preziosa che abbiamo”. Per il ministro della, “dobbiamo ...

