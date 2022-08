LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: mare calmo, l’Italia punta su Paltrinieri e Gabbrielleschi (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 9.43: In programma nella prima delle due giornate dalle 10 le due 5 km, maschile e femminile, e dalle 13 le due 25 km che si concluderanno attorno alle 18/18.30 9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare agli Europei di Nuoto in acque libere Programma, Orari, Tv e streaming del 20 agosto agli Europei Nuoto di fondo di Roma – La presentazione della prima giornata di gare a Ostia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei di Nuoto in acque libere degli ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 9.43: In programma nella prima delle due giornate dalle 10 le due 5 km, maschile e femminile, e dalle 13 le due 25 km che si concluderanno attorno alle 18/18.30 9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata di gare aglidiin acque libere Programma, Orari, Tv e streaming del 20 agosto aglididi Roma – La presentazione della prima giornata di gare a Ostia Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare deglidiin acque libere degli ...

zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei 2022 in DIRETTA: Gregario Paltrinieri per l’acuto nella 5 km! Chance nella 25 - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE – Nuoto di fondo Europei Roma 2022: 25km maschile e femminile in DIRETTA - #Nuoto #fondo #Europei #2022: - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #LiveSport #Nuoto LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: mare calmo! Gregorio Paltrinier… - FedericoPostet : RT @RaiNews: Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto #Roma2022: Elisa Cosetti è bronzo nei tuffi dalle grandi altezze. https… - alescavanna : RT @RaiNews: Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 -