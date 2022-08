Giovane padre muore a 42 anni, lascia moglie e 3 figli (Di sabato 20 agosto 2022) Gabriele Aulicino non ce l’ha fatta. Il 42enne della provincia di Caserta ha perso la sua battaglia contro il male. Provincia di Caserta, Gabriele muore a 42 anni Gabriele, originario di San Tammaro ma residenti a Capua è deceduto nella giornata di ieri in ospedale. L’uomo era ricoverato all’ospedale “Santa Maria delle Scotte” di Siena L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 agosto 2022) Gabriele Aulicino non ce l’ha fatta. Il 42enne della provincia di Caserta ha perso la sua battaglia contro il male. Provincia di Caserta, Gabrielea 42Gabriele, originario di San Tammaro ma residenti a Capua è deceduto nella giornata di ieri in ospedale. L’uomo era ricoverato all’ospedale “Santa Maria delle Scotte” di Siena L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

