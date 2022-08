GF Vip | svelato il vero motivo per cui Adriana Volpe non è stata riconfermata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 agosto 2022) Quando è stato reso noto che Sonia Bruganelli eracome opinionista al Grande Fratello Vip 7 eno, il pubblico ha subito pensato che fosse per via della “raccomandazione” importante di cui gode la moglie di Paolo Bonolis. La stessaha lasciato intendere chiaramente di pensarla allo stesso modo, ma a quanto pare la realtà sarebbe diversa. Per lo meno secondo il portale Instagram The Pipol Tv, il quale hailper cui gli autori del GF Vip 7 non hanno richiamato la bella. “Tra gli errori dicommessi durante la sua presenza al GF Vip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, ...