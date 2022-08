Esonero in Serie A | sta per saltare la prima panchina | è una piazza eccellente

Leggi su inews24

(Di sabato 20 agosto 2022) . La decisione può arrivare proprio in queste ore La partenza non certo fortunata sia in Coppa Italia che in campionato può costare cara a Gabriele Cioffi. Il Verona potrebbe cambiarlo già dopo la trasferta di Bologna di domenica. La stagione di L'articolo proviene da Inews24.it.