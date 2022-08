Elisabetta Gregoraci | terrore in vacanza | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 20 agosto 2022)è ininsieme all’ex compagno Flavio Briatore, al figlio Nathan Falco, alla sorella Marzia e al nipotino Gabriel. La famiglia riunita sta trascorrendo le vacanze estive sullo yacht di Briatore. Su Instagram, lapubblica molte foto. In uno di questi scatti ha accennato anche ad una disavventura vissuta proprio quest’estate. Nell’articolo vi spieghiamoalla showgirl ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip“. (Continua dopo la foto…)condurrà un programma in Rai? L’indiscrezione La carriera e la vita privata diè una showgirl calabrese, nata a Soverato, in provincia di ...