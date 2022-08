Elezioni 2022, ‘Porta a Porta’: “22 settembre invitati tutti i leader” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Il 22 settembre confronto Letta-Meloni a ‘Porta a Porta’. E spazio agli altri leader politici nel caso in cui siano disponibili. Il tempo è uguale per tutti. Trenta minuti. “Alla prima serata di Porta a Porta di giovedì 22 settembre che ospiterà il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, moderato da Bruno Vespa sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz’ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni”, si legge testualmente nella nota del programma condotto da Vespa. La redazione chiarisce che Letta e Meloni utilizzano nel loro confronto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Il 22confronto Letta-Meloni a. E spazio agli altripolitici nel caso in cui siano disponibili. Il tempo è uguale per. Trenta minuti. “Alla prima serata di Porta a Porta di giovedì 22che ospiterà il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, moderato da Bruno Vespa sono statia partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz’ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni”, si legge testualmente nella nota del programma condotto da Vespa. La redazione chiarisce che Letta e Meloni utilizzano nel loro confronto di ...

