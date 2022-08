Covid oggi Lazio | 1 757 casi e 4 decessi | a Roma 761 contagi

pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - fanpage : Il dato emerge dal report settimanale esteso dell’Iss, pubblicato oggi - angeleri_mauro : RT @GioChirilly: Conosco gente che ha fatto la #quartadose un mese fa e oggi positiva al Covid con febbre alta, tosse, dolori ovunque... Mi… - PistisRita : RT @GioChirilly: Conosco gente che ha fatto la #quartadose un mese fa e oggi positiva al Covid con febbre alta, tosse, dolori ovunque... Mi… -

Sky Tg24

Bollettino vaccini20 agosto/ +20mila dosi. E il secondo booster... Il metodo brevettato dagli scienziati , guidati da Paolo Dellabona e Giulia Casorati, potrebbe aprire una strada ...Niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e nessun obbligo di vaccino per i docenti. Lo prevede una circolare inviata dal ministro ... Covid, le news. Ministero Istruzione: "Professori no vax possono tornare in aula" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono 1.526 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ore in Puglia su 10.684 tamponi eseguiti. Tre i decessi. L'indice di positività è del 14,3%. Attualmente sono 32. (ANSA) ...