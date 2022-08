(Di sabato 20 agosto 2022) L’infortunio a. Ne scrive il Corriere dello sport. Dovrà stare fermo per diverse settimane, uncirca, dopo il colpo rimediato giovedì in allenamento. (…) Il rientro previsto asaltare le prossime otto partite, sei di campionato e le prime due di Champions League, dopo il trauma contusivo rimediato in allenamento. (…) I tempi di recuperoro ovviamente variare ma prevale sempre la linea della prudenza e per questo il rientro in campoesserci solo a(il 2 si riparte col Torino) quando terminerà la sosta per le nazionali di settembre. L'articolo ilNapolista.

napolista : Corsport: Demme fuori almeno un mese, potrebbe rientrare a ottobre Il colpo subito in allenamento. Potrebbe saltar… - salvione : Napoli, Spalletti perde Demme: infrazione al cuboide del piede sinistro - salvione : Napoli, si ferma Demme: contusione tra caviglia e piede - salvione : Demme, l'agente apre all'addio: “Valuteremo da qui a fine mercato” -

IlNapolista

Giuntoli si porta avanti in vista del possibile addio di Fabian e. Svanberg piace da tempo, risponde al nuovo progetto, può essere mezzala o mediano Fabian Ruiz è in scadenza,vorrebbe andar via e allora il Napoli si guarda intorno per colmare la probabile lacuna a centrocampo. Le attenzioni di Giuntoli tornano su un vecchio obiettivo: Mattias Svanberg. Il Corriere ...Cosa fa Mertens Politano , Ounas e Petagna sono in vetrina,aspetta notizie, arriveranno offerte e il Napoli le valuterà: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it ... Corsport: Demme fuori almeno un mese, potrebbe rientrare a ottobre - ilNapolista Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli L'affare procede ma non sarà qualcosa che durerà pochi giorni. Fabian al PSG: si va per le lunghe. Secondo il Corriere dello Sport il trasferimento ...