Caos Rovella | Allegri lo applaude ma intanto lo spedisce via | ecco dove

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 20 agosto 2022) Nicolòè senza ombra di dubbio uno dei giovani più interessanti che ci possano essere in Italia e la Juve cercherà di non perderlo. La prima giornata di campionato ha dato davvero grandissima fiducia alla Juventus per la stagione che verrà, con una serie di giocatori che hanno saputo mettersi sempre di più in evidenza, con Nicolòche ha saputo sfruttare perfettamente il suo ingresso a gara in corso al posto di Manuel Locatelli per mettere in evidenza tutto il suo talento. LaPresseVolere emergere nel grande calcio è sempre stato uno dei grandissimi obiettivi della maggior parte dei ragazzi che intraprendono questa carriera, con Nicolòche sicuramente è uno di quelli che ha saputo migliorarsi sempre di più negli ultimi anni. Qualcuno aveva però davvero tantissimi dubbi sul suo conto, perché un conto è saper ...