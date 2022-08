Calenda protesta per il confronto tv a due Letta-Meloni: "È un diktat che viola le regole" (Di sabato 20 agosto 2022) Previsti faccia a faccia su Corriere della Sera e a Porta a Porta in Rai, malumori anche fra gli altri partiti. Per il leader di Azione è una violazione "della parità di trattamento che i media offrono in ogni Paese democratico", chiede un confronto fra i leader delle quattro coalizioni Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 agosto 2022) Previsti faccia a faccia su Corriere della Sera e a Porta a Porta in Rai, malumori anche fra gli altri partiti. Per il leader di Azione è unazione "della parità di trattamento che i media offrono in ogni Paese democratico", chiede unfra i leader delle quattro coalizioni

